İnsan ömrü ile ilgili çok çarpıcı araştırma! 150 yıl yaşayabiliriz...

ABD’li ve İngiliz bilim insanları, insan bedeninin 150 yıl yaşayabileceğini belirledi. Uzmanlar, bir yapay zeka yazılımı geliştirdi. Bu yazılım ile binlerce kişinin kan hücreleri, günlük adım oranları, genetik mirasları dahil sağlık verileri karşılaştırıldı. Bu bilgiler, biyolojik yaş ve dayanıklılık olarak iki gruba ayrıldı.

Biyolojik yaşta stres, yaşam tarzı ve kronik hastalık unsurları, dayanıklılıkta ise bir kişinin stres karşısındaki baskıdan sonra ne kadar sürede normale dönebildiğine bakıldı. Buna göre bir insan, 120 ila 150 yaşından itibaren dayanıklılık özelliğini yitiriyor.

EN ŞANSLI AVRUPA

Yani iyileşme kapasitesi tamamen ortadan kalkıyor. Araştırma, yaşam süresinde belirleyici özelliklerin anlaşılmasını sağladı. Günümüzde ömrü uzatmak için dışarıdan tedavi ve hayatı kolaylaştıran teknolojiler dahil birçok yöntem deneniyor. Buna ‘biyolojik korsanlık’ (biohacking) deniyor.

Ancak uzmanlar ömrü uzatmanın tek yolunun yaşlanma karşıtı tedaviler geliştirmek olduğunu söylüyor. Diyabet tedavisinde kullanılan metformin tedavisi üzerinde duruluyor. Dünyanın en uzun ömür otalaması 84.3 yıl ile Japonya’da. Dünya ortalamasına göre insan ömrü 73.3 yıl. En uzun ömürlü coğrafi bölge 78.2 yıl ile Avrupa.

BEYİN 25 YAŞINDA KALIYOR

İnsan beyninin gelişimini 25 yılda tamamladığı belirlenmişti. Beyin, 40 yaşına geldikten sonra her 10 yılda bir hacim ve ağırlığını yüzde 5 kaybediyor.