İstanbul Fikirtepe’de bazı müteahhitler projeleri yarım bırakınca kentsel dönüşüm kilitlenmiş, mağdur vatandaşların sorunlarını çözmek ve projeleri tamamlamak için devreye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girmişti. ‘Yeni Fikirtepe’ için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO da hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Fikirtepe halkı ise en çok hangi haklara sahip olacağını merak ediyor. Bu sorular, bakanlığın hazırladığı ‘25 soru 25 cevap’ kitapçığında yanıt buldu.

TAMAMLANMAYAN ALAN

Buna göre, Yeni Fikirtepe’de dönüşüm süreci Yumurtacı Abdi Bey Caddesi ile Mandıra Caddesi içerisinde kalan alanda, tamamlanamayan parsellerde yürütülecek. Dönüşüm faaliyetleri, tahliye ve yıkımın yapılmadığı alanların boşaltılıp yıkılması, yerinde dönüşüm esası ile inşaatların tamamlanması ve bağımsız birimlerin hak sahiplerine dağıtılması olarak 3 aşamada planlanıyor.

YARI YARIYA PAY

Kitapçığa göre, hak sahiplerinin ne kadar inşaat alanına sahip oldukları 4 emsal üzerinden belirlenecek. Paylaşım oranı ise yüzde 50 olarak kararlaştırıldı. Kitapçıkta şu örnek verildi: “Hak sahibine ait 40 metrekare arsa payı olduğunu düşünelim. Hak sahibinin emsal inşaat alanı hakkı 160 metrekare (40 m2x4 emsal) oluyor. Paylaşım sonrası vatandaşa 80 metrekare (160m2x yüzde 50) bağımsız birim düşüyor.”

BAŞVURU NEREYE?

Evleri tahliye edilen vatandaşa 48 ayı geçmemek şartıyla yeni evini alana kadar her ay kira yardımı yapılacak. İstanbul’da aylık kira yardımı bedeli 1.150 lira iken bu Fikirtepe için 1.500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar, kiracılar ise 2 katı kadar defaten kira yardımı alabilecek. Kira yardımı için başvurular bölgede bulunan irtibat ofisleri aracılığı ile yapılacak.

KİMLER ALABİLECEK?

Kitapçığa göre, her bir ev için ayrı ayrı kira desteği alınacak. Örneğin 5 evi olan birinde oturup 4’ünü kiraya vermişse bile 5 kira yardımı alabilecek. Hisseli hak sahipliği varsa vatandaş hissesi oranında kira yardımı alacak. Bakanlık projesinden önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bağımsız birimlerin de kira yardımı alma hakkı var.

DAİRELER NASIL BELİRLENECEK?

İnşaat çalışmaları tamamlandığında hak sahiplerinin elde edeceği bağımsız birimler Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) lisanslı kuruluşların tespiti ile dağıtılacak. Bölgede genelde hak sahiplerinin küçük küçük payları var. Bu durumda ne yapılabileceği kitapçıkta şöyle açıklanmış:

Hak sahibinin 55 metrekare hakkı varken, en küçük ev 60 metrekare ise vatandaş aradaki 5 metrekare için SPK lisanslı kuruluşlarca belirlenen bedel üzerinden borçlandırılacak.

Hak sahibinin 153 metrekare hakkı varken, 140 metrekare alıyorsa kalan metrekare hakkı için mahsuplaşma yöntemine gidilecek.

Küçük metrekareleri olan hak sahipleri birleşerek tek bir ev alabilecek.