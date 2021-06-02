Ekonomi 1.500 liralık nakdi destek 8 Haziran'da hesapta

1.500 liralık nakdi destek 8 Haziran'da hesapta

Ekonomi

1.500 liralık nakdi destek 8 Haziran'da hesapta

İşveren, işten çıkarma yasağı uygulanan dönemde çalışanı ücretsiz izne gönderebiliyor. Bu durumda da devlet ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteği veriyor.

02 Haziran 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Nakdi ücret desteği günlük 50 lira, aylık ise 1.500 lira olarak ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran’da yapılacağını söyledi. Ödemeler banka hesaplarına yatırılıyor, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan ise ödeneği PTT üzerinden alıyor.

30 HAZİRAN’A KADAR

Bu arada işten çıkarma yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Böylece ücretsiz izne gönderilenlere ödenen nakdi destek de 30 Haziran’a uzatılmış oldu. Daha önce sadece 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sigortalı çalışanların yararlandığı ücretsiz izin desteği, son yapılan düzenlemeyle bu tarihten sonra işe girip ücretsiz izne çıkartılanları da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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