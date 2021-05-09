Destek ödemeleri ile ilgili yeni açıklama! Bakan Bilgin duyurdu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta (yarın) gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler” bilgilerini paylaştı. Nakdi ücret desteği günlük 50 lira, aylık ise 1.500 lira olarak ödeniyor.

30 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

İşveren, işten çıkarma yasağı uygulanan dönemde çalışanı ücretsiz izne gönderebiliyor. Bu durumda da devlet ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteği veriyor. Bu arada işten çıkarma yasağı 30 Haziran’a kadar uzatılmıştı. Böylece ücretsiz izne gönderilenlere ödenen nakdi destek de 30 Haziran’a uzatılmış oldu. Daha önce sadece 17 Nisan 2020 itibarıyla sigortalı çalışanların yararlandığı ücretsiz izin desteği, son düzenlemeyle bu tarihten sonra işe girip ücretsiz izne çıkartılanları kapsayacak şekilde genişletilmişti.