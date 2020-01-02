152 öğrenciye tam burs

Sınava 7 Şubat 2020 tarihine kadar connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvurulabiliyor. Sınav TED Okullarının bulunduğu 33 il/ilçede düzenlenecek. Maddi imkânları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak tam eğitim bursu kapsamında eğitim alacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.