152 öğrenciye tam burs

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) başarılı fakat maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği tam eğitim bursundan faydalanmak isteyenlere yönelik sınav, 22 Şubat 2020’de düzenlenecek.

A A
152 öğrenciye tam burs

Sınava 7 Şubat 2020 tarihine kadar connected.ted.org.tr/Schoolarships adresinden başvurulabiliyor. Sınav TED Okullarının bulunduğu 33 il/ilçede düzenlenecek. Maddi imkânları kısıtlı, fakat akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak tam eğitim bursu kapsamında eğitim alacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Ayrıca öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Netflix Türkiye’de 2019 yılında yayınlanan en popüler 10 film