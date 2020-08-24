157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplamda 90.1 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemeler muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yapılacak. İşte kişi başına ödenecek yardımların detayları...

Asker ailelerine

Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin hesabına 16.9 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

Asker çocuklarına

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkardıklarını belirten Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız” dedi.

Eşi vefat eden kadına

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadının da yanında olduklarını ifade ederek, “89 bin ihtiyaç sahibi kadınlarımıza toplam 57.8 milyon TL ile destek sağlayacağız” diye konuştu.

Yetim için 11.6 milyon TL

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 TL destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına toplam 11.6 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.

Kronik rahatsızlığı olan

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımlarının olduğunu belirterek, “2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3.3 milyon TL destekte bulunacağız” dedi. Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos 2020 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.







