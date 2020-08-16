16 Ağustos corona virüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
16 Ağustos 2020, Pazar 20:33 Son Güncelleme:
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Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956 , bugünkü vaka sayısı bin 192 , bugün iyileşen sayısı 997.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.
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