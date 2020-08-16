Türkiye 16 Ağustos corona virüs tablosu

16 Ağustos corona virüs tablosu

Türkiye

16 Ağustos corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

16 Ağustos 2020, Pazar 20:33 Son Güncelleme:
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Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı  19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956  , bugünkü vaka sayısı bin 192 , bugün iyileşen sayısı 997.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.


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