16 Ağustos corona virüs tablosu

Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 19 , bugünkü test sayısı 65 bin 956 , bugünkü vaka sayısı bin 192 , bugün iyileşen sayısı 997.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.







