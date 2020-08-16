16 Ağustos Pazar TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
16 Ağustos Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 16 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
16 Ağustos 2020, Pazar 09:20 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 22.45: Uzak Ara Eğlence
Pelin Akil’in sunduğu, jürisinde; Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un yer aldığı ‘Uzak Ara Eğlence’, Doğu Demirkol’un konuk olacağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Üç turdan oluşan yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak, bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.
TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar
Hülya Koçyiğit’in Türk Sineması’nın ve sanat dünyasının önemli isimlerini konuk ettiği ‘Film Gibi Hayatlar’, her pazar ekrana geliyor. Programın bugünkü bölümüne, sunucuoyuncu Hakan Ural konuk olacak. İkili, keyifli bir sohbete imza atacak.
STAR TV 12.00: Tülin Şahin ile Moda
Tülin Şahin ile Moda yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; pandemi sonrası İstanbul’da düzenlenen ilk iki defileden görüntülere, dünya modasına yön veren bir aile markasının ilginç hikayesine, ruj modasına, plajların flaş renklerine ve Jennifer Lopez’in ayakkabı koleksiyonuna yer verilecek.
ATV 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
08:00 Karlar Ülkesi
10:00 Unutursam Fısılda
12:10 Dizi TV
13:00 Karlar Ülkesi
15.00 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Habaer
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı
22:55 Beklenmedik İhanet
KANAL D 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Çatı Katı Aşk
09:45 Magazin D Pazar
13:30 Harry Potter ve Sırlar Odası
16:45 Cangi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
22:45 Uzak Ara Eğlence
STAR TV 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Ayı Paddington
09:30 Kaçak Gelinler
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Aşk Masalı
16:00 Aramızda Kalsın
16:30 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Oblivion
22:30 Bir Demet Tiyatro
FOX TV 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
14:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
TRT 1 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:00 İncir Ağacı
07:10 Böyle Bitmesin
09:15 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ulak
14:00 Tövbeler Olsun
17:05 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
09.45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Masterchef Türkiye
15:45 Oynat Bakalım
16:15 Yerli Sinema
20:00 Masterchef Türkiye
Show TV 16 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Karaoğlan Geliyor
15:45 Feryat
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Aile Şerefi
23:45 Kod Adı: Ressam
Kanal 7 16 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07.45 Film
08:45 Elif
09:50 Küçük Kalpler
11:45 Aşk Bir Rüya
13:30 Neylerse Güzel Eyler
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Güz Masalı
22:45 Gül'ün Çilesi
a2 16 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı
07: 30 Kertenkele
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
15: 45 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın