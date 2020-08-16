Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Ağustos 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 22.45: Uzak Ara Eğlence

Pelin Akil’in sunduğu, jürisinde; Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un yer aldığı ‘Uzak Ara Eğlence’, Doğu Demirkol’un konuk olacağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Üç turdan oluşan yarışmada jüri üyeleri, yarışmacıları bazen kandırmaya çalışacak, bazen de yetenekleriyle onlara puan kazandıracak.

TRT2 12.00: Film Gibi Hayatlar

Hülya Koçyiğit’in Türk Sineması’nın ve sanat dünyasının önemli isimlerini konuk ettiği ‘Film Gibi Hayatlar’, her pazar ekrana geliyor. Programın bugünkü bölümüne, sunucuoyuncu Hakan Ural konuk olacak. İkili, keyifli bir sohbete imza atacak.

STAR TV 12.00: Tülin Şahin ile Moda

Tülin Şahin ile Moda yeni bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölümde; pandemi sonrası İstanbul’da düzenlenen ilk iki defileden görüntülere, dünya modasına yön veren bir aile markasının ilginç hikayesine, ruj modasına, plajların flaş renklerine ve Jennifer Lopez’in ayakkabı koleksiyonuna yer verilecek.





ATV 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

08:00 Karlar Ülkesi

10:00 Unutursam Fısılda

12:10 Dizi TV

13:00 Karlar Ülkesi

15.00 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Habaer

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı

22:55 Beklenmedik İhanet





KANAL D 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Çatı Katı Aşk

09:45 Magazin D Pazar

13:30 Harry Potter ve Sırlar Odası

16:45 Cangi

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

22:45 Uzak Ara Eğlence





STAR TV 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Ayı Paddington

09:30 Kaçak Gelinler

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Aşk Masalı

16:00 Aramızda Kalsın

16:30 En Güzel Bölüm

18:45 Star Haber

20:00 Oblivion

22:30 Bir Demet Tiyatro





FOX TV 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlış

14:00 Şevkat Yerimdar

16:30 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım





TRT 1 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

05:58 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:00 İncir Ağacı

07:10 Böyle Bitmesin

09:15 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna

13:00 Ulak

14:00 Tövbeler Olsun

17:05 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun





TV8 16 Ağustos 2020 Pazar Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

09.45 Bir Bilen Bir Pişiren

10:30 Masterchef Türkiye

15:45 Oynat Bakalım

16:15 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye





Show TV 16 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Karaoğlan Geliyor

15:45 Feryat

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Aile Şerefi

23:45 Kod Adı: Ressam





Kanal 7 16 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07.45 Film

08:45 Elif

09:50 Küçük Kalpler

11:45 Aşk Bir Rüya

13:30 Neylerse Güzel Eyler

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Güz Masalı

22:45 Gül'ün Çilesi





a2 16 Ağustos 2020 Pazar yayın akışı

07: 30 Kertenkele

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

15: 45 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın