Gelinim Mutfakta 16 Aralık Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 16 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

16 Aralık Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Aslıhan ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altının sahibi Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Damla: 14 (cezalı puan)

Aslıhan: 16

Yeşim: 16

Miyase: 15