Magazin 16 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

16 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Magazin

16 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 16 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 Aralık 2021, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 16 Aralık Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 16 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

16 Aralık Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Aslıhan ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altının sahibi Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Damla: 14 (cezalı puan)

Aslıhan: 16

Yeşim: 16

Miyase: 15

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Doğum ve sonrasının cinsel hayata etkileri…
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
Yeni yıl ‘Yengeç’lere aşk getirecek
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Bir gün yine uzaydayız
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Pamuk ipliği
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Venüs gerilemesi başlıyor
Öner Döşer
Hande Kazanova
13 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Kraliçeler belli
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ceplerindeki şakalar hiç bitmesin
Funda Duru
Yasemin Candemir
En güzel parti davetli olmadığımız parti mi?
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seren Serengil yarın ameliyat masasına yatıyor