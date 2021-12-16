16 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Emel Özkızıltaş'ın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 16 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
16 Aralık 2021, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 16 Aralık Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 16 Aralık Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Emel Özkızıltaş bugün kaç puan verdi? 16 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu...
16 ARALIK PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
16 Aralık Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Aslıhan ve Yeşim oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altının sahibi Aslıhan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Damla: 14 (cezalı puan)
Aslıhan: 16
Yeşim: 16
Miyase: 15
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