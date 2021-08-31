16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak
16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim ön izleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programı ile yerli ve yabancı çağdaş sanat galerini bir araya getirecek. Bu yıl ilk kez Tersane İstanbul’da yapılacak olan fuar, mekan değişikliği ile çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyicilerle buluşturacak.
31 Ağustos 2021, Salı 14:31 Son Güncelleme:
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16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim tarihlerinde, İstanbul’un kültür mirasında önemli bir yeri olan ve Camialtı ve Taşkızak Tersanelerini kapsayan bölgesel yenileme ve restorasyon projesi olarak bilinen, Tersane İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.
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