Haliç'i eski ihtişamına kavuşturmak ve şehrin yeni kültür sanat merkezi olmak için hazırlıklarına devam eden Tersane İstanbul ve İstanbul’u 16 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda dünya sanat çevrelerinde başarı ile temsil eden Contemporary Istanbul, tarih ve çağdaş sanatın bir araya geleceği çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Contemporary Istanbul, ikinci on beş yılına Tersane İstanbul’da başlıyor.

Pandemi sonrasında gerçekleşecek ilk uluslararası fuarında Contemporary Istanbul, 9500 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve de sanat severleri Tersane İstanbul’da ağırlayacak.

Kapalı mekanları, açık hava kullanım alanları ile Tersane İstanbul genelinde geniş bir alanda sanat izleyicilerine farklı bir fuar deneyimi sunmaya hazırlanan Contemporary Istanbul, bir sanat fuarının sadece fuar değil, eğitim, sanatsal gelişim ve daha da önemlisi sürdürebilirlikle ilgili olduğunu 16. Edisyonda gerçekleştirme hedefi ile hareket etmiş olup, hazırlıklarına bu yönde devam etti. 16. Edisyon’da bu bilinçle özel temalı sergilere fuar alanında yer veren Contemporary Istanbul, sanatın ve dünyanın sürdürebilirliği adına üzerine düşen görevleri de yerine getirdi.