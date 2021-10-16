Türkiye 16 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

16 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye

16 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 28 bin 537 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetti.

16 Ekim 2021, Cumartesi 19:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu’nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 611 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak gerçekleşti. Türkiye’de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 862 bin 236’ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 152 bin 703 doz aşı uygulandı. En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu. En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Gençlerin oranı artış gösteriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

AA

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