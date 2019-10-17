16 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları (16 Ekim 2019 Şans topu)
Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 17, 23, 31 ve artı 5 olarak belirlendi
Şans Topu oyununun 957. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 7 kişi, 400 bin 498 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 75 kişi bin 304’er lira, 4 artı 1 bilen 556 kişi 234’er lira, 4 bilen 5 bin 675 kişi 28 lira, 3 artı 1 bilen 10 bin 413 kişi 18 lira, 3 bilen 121 bin 745 kişi 3 lira 50’şer kuruş, 2 artı 1 bilen 76 bin 574 kişi 5 lira 55’er kuruş ve 1 artı 1 bilen 238 bin 485 kişi 3 lira 40’ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara’nın Keçiören, İstanbul’un Küçükçekmece, Kağıthane ve Avcılar, İzmir’in Karabağlar, Kocaeli’nin İzmit, Kütahya’nın Tavşanlı ilçelerinden yatırıldı.
AA