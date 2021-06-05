Türkiye 16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşinden de üzücü bir haber geldi

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşinden de üzücü bir haber geldi

Türkiye

16 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyi ve kız kardeşinden de üzücü bir haber geldi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 16 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek’in (23) ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed (26) ve kardeşi Rengin Şimşek (22), evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin durumunun ağır olduğu, yapılan ilk incelemede intihara kalkışmış olabilecekleri öğrenildi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 21:32 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 Mayıs günü tarım ilacı içerek intihar eden Mizgin Şimşek’in kardeşleri İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve Rengin, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Mahallede güvenlik önlemi de alan jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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