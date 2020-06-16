Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Çiğdem Hürman, Soner Cöndek ve Eylül Başak Tuncay yarışacak. Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu ‘Çarkıfelek’te yarışmacılar; Çarşı’dan alışveriş yapıyor, nakit para ve aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller kazanma şansı elde ediyor.

SHOW TV 12.30: Kuaförüm Sensin

‘Kuaförüm Sensin’, Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve makyaj artisti Seçkin Süngüç’ten oluşan yeni jürisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Gözde Kansu’nun sunduğu yarışmanın bu bölümünde takımlar, kına gecesi ve makyajı yapacak.

TV8 20.00: Survivor

‘Survivor 2020’nin bu bölümü ödül oyunu ile başlayacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmada belli olacak.





ATV 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maça Doğru

20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Rövanş Maçı

22:45 Gençliğim Eyvah





KANAL D 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:45 Hekimoğlu





STAR TV 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Bıçkın

21:45 Ketenpere





FOX TV 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Gardırop Savaşları

14:00 Temizlik Benim İşim

15:30 Temizlik Benim İşim

16:45 Mucize Doktor

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Beş Milyoncuk Bırç Verir Misin?

21:45 Anamız Var

23:30 Organik Aşk Hikayeleri





TRT 1 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:15 Sağlıklı Mutfak

07:15 Aslan Ailem

10:10 Tozkoparan

11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

13:00 Elimi Bırakma

16:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"

22:25 Yabancı Sinema "Baba 2"





TV8 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Lezzet Düşkünleri

12:30 Doya Doya Moda

16:30 Survior Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 16 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:00 Kalp Atışı

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Buz Depremi





Kanal 7 16 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:40 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Cehennem Silahı 2





a2 16 Haziran 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın















