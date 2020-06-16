16 Haziran Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
16 Haziran Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 16 Haziran Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
16 Haziran 2020, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; Çiğdem Hürman, Soner Cöndek ve Eylül Başak Tuncay yarışacak. Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu ‘Çarkıfelek’te yarışmacılar; Çarşı’dan alışveriş yapıyor, nakit para ve aralarında otomobilin de bulunduğu büyük ödüller kazanma şansı elde ediyor.
SHOW TV 12.30: Kuaförüm Sensin
‘Kuaförüm Sensin’, Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve makyaj artisti Seçkin Süngüç’ten oluşan yeni jürisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Gözde Kansu’nun sunduğu yarışmanın bu bölümünde takımlar, kına gecesi ve makyajı yapacak.
TV8 20.00: Survivor
‘Survivor 2020’nin bu bölümü ödül oyunu ile başlayacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmada belli olacak.
ATV 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maça Doğru
20:45 Fenerbahçe - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Rövanş Maçı
22:45 Gençliğim Eyvah
KANAL D 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:45 Hekimoğlu
STAR TV 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Bıçkın
21:45 Ketenpere
FOX TV 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Gardırop Savaşları
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Temizlik Benim İşim
16:45 Mucize Doktor
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Beş Milyoncuk Bırç Verir Misin?
21:45 Anamız Var
23:30 Organik Aşk Hikayeleri
TRT 1 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:13 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:15 Sağlıklı Mutfak
07:15 Aslan Ailem
10:10 Tozkoparan
11:50 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
13:00 Elimi Bırakma
16:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
22:25 Yabancı Sinema "Baba 2"
TV8 16 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Lezzet Düşkünleri
12:30 Doya Doya Moda
16:30 Survior Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 16 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:00 Kalp Atışı
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Buz Depremi
Kanal 7 16 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:40 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Cehennem Silahı 2
a2 16 Haziran 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın