16. İstanbul Yarı Maratonu basın toplantısı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenecek N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu 4 Nisan 2021 Pazar günü koşulacak. Atletlere dünyanın her yerinden maraton ruhuna ortak olma imkanı sağlayan Sanal Yarı Maraton ise 27-28-29-30-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Etkinliğin basın toplantısı Swissotel The Bosphorus'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca'nın katılımıyla gerçekleşti. Aynı zamanda basın toplantısında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, İBBSK Başkanı Fatih Keleş ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyeleri Kaan Akın ve Cem Müslüm Cebeci ile İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de yer aldı.

GALATA KÖPRÜSÜ PARKURA DAHİL EDİLDİ

Tarihi Yarımada’da koşulacak N Kolay İstanbul Yarı Maratonu parkuruna bu yıl Galata Köprüsü de dahil edildi. Yenikapı’da start alacak parkur, sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’nün sonundaki ışıklara kadar ilerleyecek. Köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yapan sporcular Fatih’e doğru koşacak. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam edecek yarış, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek.

YARIŞ KİTİ DAĞITIMI

N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu yarış kiti dağıtımı 1-3 Nisan tarihleri arasında Fatih Spor Kompleksi’nde yapılacak. Sanal Yarı Maraton’a kayıt yaptıran sporcuların yarış kitleri ise kargo ile adreslerine gönderilecek.

ÇAĞLAR: EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

İstanbul için çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyerek sözlerine başlayan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak şehirlerin tanıtımı açısından çok kıymetli. Binlerce yıl boyunca tarihin çok önemli olaylarına tanıklık etmiş sokaklar, bu kez sporcuların mücadelesine tanık olacak. Yarışmacılarımız arasında dünyanın önde gelen isimleri olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu yıl tam dört dünya rekortmeni, bir Avrupa rekortmeni ve bir Türk rekortmeni parkura çıkacak. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu şehrin spor hayatını renklendirdiği gibi İstanbullulara ilham vererek spor sevgisi aşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığına faydası olacak her türlü etkinliğe daima destek vermeye devam edeceğimizin bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

ONUR: 4 NİSAN’DA İSTANBUL’UN EN GÜVENLİ YERİ YARIŞ ALANIMIZ OLACAK

N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nun dünyada baharda yapılacak tek yarı maraton olduğunu belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Uzun süredir Gold Label kategoride organize edilen yarışımız artık Elite Label olarak koşulacak. Daha önce iki büyük organizasyonu hayata geçirirken yaptığımız gibi bu organizasyona da Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Atletizm Federasyonu’nun önerdiği kriterleri dikkate alarak titiz biçimde hazırlandık. Kit dağıtım alanına ve yarış alanına HES kodu ile giriş yapılacak. Tüm katılımcıların rahat edeceği yüksek hijyen standartlarında bir organizasyon planladık. 4 Nisan Pazar günü İstanbul’un en güvenli bölgelerinden biri bizim yarış alanımız ve parkurumuz olacak. 2020 yılında ilk defa yardımseverlik koşularına açılan İstanbul Yarı Maratonu’nda 332 gönüllü koşucu gerçekleştirdikleri bağış kampanyalarıyla 15 STK için yaklaşık 700 bin TL bağış topladı. Adım Adım’ın İyilik Peşinde Koş platformu aracılığıyla iyiliğe ve farkındalığa dönüşen yardımseverlik koşularında bu yıl N Kolay İstanbul Yarı Maratonu’nda 2 milyon TL’lik bir yardım toplanmasını hedefliyoruz. Yıldız atletlerin parkura çıkacağı yarışta Türk sporcu Yasemin Can’ın da birinciliği zorlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

ÇİNTİMAR: ATLETİZMİN TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİFİ OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dünya yıldızlarını İstanbul’da ağırlamanın hem Türk atletizmi adına hem de Türk sporu adına çok önemli olduğuna dikkat çeken TAF Başkanı Fatih Çintimar, “N Kolay İstanbul Yarı Maratonu parkur olarak en iyi derecelerin koşulacağı parkurlardan biri. Dünyanın her yerinden bu kadar insanı ağırlayacaksınız. Açık ortamda sağlıklı bir şekilde koşturacaksınız ve sağlıklı şekilde evine yollayacaksınız. Bunlar çok zor ve önemli işler. Bunun için taşın altına elini koyan herkese teşekkür ediyorum. Türk sporunda atletizmin lokomotif olması için emin adımlarla çalışmaya devam ediyoruz. Bu maratonlar da bu çalışmalarımızın öncüsü, destek aracıdır.” şeklinde konuştu.

ADACA: HEYECANLI BİR YARIŞ OLACAK

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu’nu Aktif Bank ailesi olarak büyük bir heyecanla kucakladıklarını ifade eden Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Geçen yıl İstanbul Maratonu ile başlayan iş birliği İstanbul Yarı Maratonu ile devam ediyor. Sağlık ve spor için yapılan bir koşunun içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Spor İstanbul ile iş birliği yapmaktan Aktif Bank ailesi ve N Kolay ekibi olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllar bu iş birliğinin sürmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.