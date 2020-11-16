Türkiye 16 Kasım corona virüs tablosu

16 Kasım corona virüs tablosu

Türkiye

16 Kasım corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Bugün corona virüsten 94 kişi hayatını kaybetti.

16 Kasım 2020, Pazartesi 19:08 Son Güncelleme:
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 151 bin 516, hasta sayısı 3 bin 316 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 94 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 712 hasta ise iyileşti.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.


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