Türkiye 16 kişi sabun yuttu! Sebebi şoke etti...

16 kişi sabun yuttu! Sebebi şoke etti...

Türkiye

16 kişi sabun yuttu! Sebebi şoke etti...

Kayseri'de sınır dışı edilmek üzere kaldıkları merkezde kişisel temizlik için kendilerine verilen sabunları yuttu. 16 kişi zehirlenme şüphesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 15:49 Son Güncelleme:
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Kocasinan ilçesine bağlı Gömeç Mahallesindeki Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Pakistan uyruklu 16 kişi, dün sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yuttu.

Geri Gönderme Merkezi çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mideleri yıkanan 16 Pakistanlının hastanede tedavisi sürüyor. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Pakistanlıların taburcu edildikten sonra ülkelerine gönderileceği bildirildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA) 

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