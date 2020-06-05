Türkiye 16 kişide corona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

16 kişide corona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

Türkiye

16 kişide corona virüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'da bir mahallede 16 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından mahalle karantinaya alındı.

05 Haziran 2020, Cuma 17:07 Son Güncelleme:
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Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, alış veriş için gittiği Diyarbakır'dan döndükten sonra yüksek ateş ve öksürük şikayeti çekmeye başladı. Yapılan corona virüs testi pozitif çıkan kişi, Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hemen çalışma başlatan filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişileri de belirleyerek, test yaptı.

15 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 

Jandarma, mahalleyi giriş-çıkışlara kapattı. Filyasyon ekiplerinin çalışması devam ederken, mahallelinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.


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