16 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
16 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 16 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
16 Mart 2020, Pazartesi 08:09 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Zalim İstanbul
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Cenk’in itirafı ve ardından öğrendikleri Cemre’yi yıkar. Nedim, Cemre’nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk hatalarıyla yüzleşir. Ceren, içine düştüğü durumu Cemre ve Seher’e anlatmaya çalışır. Cemre ve Nedim’e köşkü yerinden oynatacak bir haber gelir.
NTV 22.00: Mete Çubukçu ile Pasaport
Türkiye, göçmenler konusunda açık kapı politikası izliyor ve Avrupa’yı çifte standart uygulamakla eleştiriyor. AB (Avrupa Birliği), göçmenlere resmen eziyet eden Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamalarına göz yumuyor. ‘Mete Çubukçu ile Pasaport’ta, Türkiye’nin yeni politikası ve Avrupa’nın göçmenlere yaklaşımı ele alınacak.
SHOW 20.00: Çukur
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili ve Nejat İşler’in rol aldığı ‘Çukur’da: Çağatay, Yamaç’ın nefes kesen hamlesiyle oyun dışı kalır. Koçovalılar, mahallelerini toparlamak için harekete geçer. Ancak Çağatay’ın kardeşi Arık Böke’nin gelişi her şeyi değiştirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
STAR 20.00: Sefirin Kızı
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerde olduğu ‘Sefirin Kızı’nda: Nare, Sancar’ın pişmanlık acısına tanık olur, onu bağrına basar. Ama ne Nare, Sancar’ı affedebilir ne de Sancar kendisini. Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar. Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar.
16 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
16 Mart 2020 Pazartesi Bein Sports Haber yayın akışı
08:45 HK Kayserispor - BtcTurk Malatya
10:30 EG Menemenspor - İstanbulspor (Özet)
10:45 Osmanlıspor - Giresunspor (Özet)
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
12:00 Akhisarspor - BB Erzurumspor
13:45 Hatayspor - CG Ümraniyespor
15:30 Kasımpaşa - Göztepe (Özet)
15:45 MKE Ankaragücü - Ç.Rizespor (Özet)
16:00 Spor ve Sağlık
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 Madalya Yolu
18:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
19:00 Leipzig - Tottenham
20:45 Lask - Manchester Utd (Özet)
21:00 Gamer
21:30 E-Ligue 1 Show
22:00 Futbolun Şehirleri: Çanakkale
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
16 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Zalim İstanbul
16 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
16 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
16 Mart 2020 Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)
09:30 İyi Fikir
11:301'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
16 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
16 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
16 Mart 2020 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
16 Mart 2020 Pazartesi a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla