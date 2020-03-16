16 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Zalim İstanbul

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Cenk’in itirafı ve ardından öğrendikleri Cemre’yi yıkar. Nedim, Cemre’nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk hatalarıyla yüzleşir. Ceren, içine düştüğü durumu Cemre ve Seher’e anlatmaya çalışır. Cemre ve Nedim’e köşkü yerinden oynatacak bir haber gelir.

NTV 22.00: Mete Çubukçu ile Pasaport

Türkiye, göçmenler konusunda açık kapı politikası izliyor ve Avrupa’yı çifte standart uygulamakla eleştiriyor. AB (Avrupa Birliği), göçmenlere resmen eziyet eden Yunanistan’ın insanlık dışı uygulamalarına göz yumuyor. ‘Mete Çubukçu ile Pasaport’ta, Türkiye’nin yeni politikası ve Avrupa’nın göçmenlere yaklaşımı ele alınacak.

SHOW 20.00: Çukur

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili ve Nejat İşler’in rol aldığı ‘Çukur’da: Çağatay, Yamaç’ın nefes kesen hamlesiyle oyun dışı kalır. Koçovalılar, mahallelerini toparlamak için harekete geçer. Ancak Çağatay’ın kardeşi Arık Böke’nin gelişi her şeyi değiştirir. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

STAR 20.00: Sefirin Kızı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerde olduğu ‘Sefirin Kızı’nda: Nare, Sancar’ın pişmanlık acısına tanık olur, onu bağrına basar. Ama ne Nare, Sancar’ı affedebilir ne de Sancar kendisini. Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar. Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar.

16 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster





16 Mart 2020 Pazartesi Bein Sports Haber yayın akışı

08:45 HK Kayserispor - BtcTurk Malatya

10:30 EG Menemenspor - İstanbulspor (Özet)

10:45 Osmanlıspor - Giresunspor (Özet)

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 Akhisarspor - BB Erzurumspor

13:45 Hatayspor - CG Ümraniyespor

15:30 Kasımpaşa - Göztepe (Özet)

15:45 MKE Ankaragücü - Ç.Rizespor (Özet)

16:00 Spor ve Sağlık

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 Madalya Yolu

18:45 UEFA Avrupa Ligi Goller

19:00 Leipzig - Tottenham

20:45 Lask - Manchester Utd (Özet)

21:00 Gamer

21:30 E-Ligue 1 Show

22:00 Futbolun Şehirleri: Çanakkale

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin





16 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul





16 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı





16 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma





16 Mart 2020 Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 İncir Ağacı

06:30 Yeşil Deniz (Altyazılı)

09:30 İyi Fikir

11:301'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm





16 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





16 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur





16 Mart 2020 Pazartesi Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





16 Mart 2020 Pazartesi a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



