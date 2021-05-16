Türkiye 16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Türkiye

16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Koronavirüste vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Sevindiren bu gelişme üzerine 16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

16 Mayıs 2021, Pazar 18:38 Son Güncelleme:
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Koronavirüste vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 16 Mayıs 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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