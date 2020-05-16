Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Tarzan'a komplo kuruluyor

‘Tarzan Efsanesi’nin konusu şöyle: Tarzan, İngiltere’de eşi Jane ile yaşar. Bir gün Avam Kamarası tarafından Kongo’da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak Leon Rom’un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise Jane’in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir. Kanal D / 20.00

Konuk Şevval Sam

Enis Arıkan’ın sunduğu ‘Benimle Söyle’ adlı yarışmadan sürpriz isimler 100 kişilik jüriye kaptanlık yapacak. Yarışmacılar şarkılarıyla jüriyi ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmeye çalışacak. En çok jüri üyesini ayağa kaldıran finale yükselecek. Yarışmanın bu haftaki konuğu şarkıcı Şevval Sam. ■ FOX / 20.00

Kimlerin adı söylenecek

Survivor Ünlüler Gönüllüler’ie takımlar dokunulmazlık oyunu oynayacak. Kazanan takım, elenme riskinden kurtulacak. Oyundan sonra ada konseyi toplanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın oyuncuları, adadan gitmesini istedikleri isimleri söyleyecek. ■ TV8 / 20.00

07.00 Kalbim Ege’de Kaldı

09.45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Sinema: Macera Avcıları Hindistan’da

15.45 Çarkıfelek

19.00 Ana Haber

20.00 Sinema: Tarzan Efsanesi

00.30 Beyaz Show

02.30 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

STAR TV Yayın Akışı

06.00 Hayat Bazen Tatlıdır

09.00 Evde Hareket Zamanı

12.00 Tülin Şahin ile Moda

13.00 Kiralık Aşk

16.00 Erkenci Kuş

18.45 Ana Haber

20.00 Sinema: Jurassic World

22.30 Sinema: Jurassic World

00.45 Aramızda Kalsın

02.20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Şevkat Yerimdar

15.45 Yaparsın Aşkım

19.00 Ana Haber

20.00 Benimle Söyle

22.30 Sinema: Hayatımız Film

00.30 Şevkat Yerimdar

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 Yayın Akışı

08.30 Uğurlugiller

09.40 Kuruluş

10.30 Perihan Abla

13.45 Yedi Numara

14.55 Yeditepe İstanbul

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.00 Kuşlarla Yolculuk

20.25 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

23.30 Mesnevi’den Hikayeler

TV8 Yayın Akışı

07.00 Doğduğun Ev Kaderindir

10.00 Sinema:

12.15 Sinema:

14.15 O Ses Türkiye

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.30 Oynat Bakalım

Show TV Yayın Akışı

06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14.00 Sinema: Tarkan

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

00.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti

07.30 Haftasonu Haber

10.00 Sinema: Windstorm 3

12.15 Sinema: Jumanji: Vahşi Orman

14.30 Yerli Dizi: Kuruluş Osman

19.00 Ana Haber

20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.40 Sinema: Müfettişş Gadget

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur



