16 Mayıs Cumartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
16 Mayıs Cumartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
16 Mayıs 2020, Cumartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Mayıs Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Tarzan'a komplo kuruluyor
‘Tarzan Efsanesi’nin konusu şöyle: Tarzan, İngiltere’de eşi Jane ile yaşar. Bir gün Avam Kamarası tarafından Kongo’da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak Leon Rom’un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise Jane’in hayatını kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir. Kanal D / 20.00
Konuk Şevval Sam
Enis Arıkan’ın sunduğu ‘Benimle Söyle’ adlı yarışmadan sürpriz isimler 100 kişilik jüriye kaptanlık yapacak. Yarışmacılar şarkılarıyla jüriyi ayağa kaldırarak kendilerine eşlik ettirmeye çalışacak. En çok jüri üyesini ayağa kaldıran finale yükselecek. Yarışmanın bu haftaki konuğu şarkıcı Şevval Sam. ■ FOX / 20.00
Kimlerin adı söylenecek
Survivor Ünlüler Gönüllüler’ie takımlar dokunulmazlık oyunu oynayacak. Kazanan takım, elenme riskinden kurtulacak. Oyundan sonra ada konseyi toplanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın oyuncuları, adadan gitmesini istedikleri isimleri söyleyecek. ■ TV8 / 20.00
KANAL D Yayın Akışı
07.00 Kalbim Ege’de Kaldı
09.45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Sinema: Macera Avcıları Hindistan’da
15.45 Çarkıfelek
19.00 Ana Haber
20.00 Sinema: Tarzan Efsanesi
00.30 Beyaz Show
02.30 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
STAR TV Yayın Akışı
06.00 Hayat Bazen Tatlıdır
09.00 Evde Hareket Zamanı
12.00 Tülin Şahin ile Moda
13.00 Kiralık Aşk
16.00 Erkenci Kuş
18.45 Ana Haber
20.00 Sinema: Jurassic World
22.30 Sinema: Jurassic World
00.45 Aramızda Kalsın
02.20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Şevkat Yerimdar
15.45 Yaparsın Aşkım
19.00 Ana Haber
20.00 Benimle Söyle
22.30 Sinema: Hayatımız Film
00.30 Şevkat Yerimdar
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 Yayın Akışı
08.30 Uğurlugiller
09.40 Kuruluş
10.30 Perihan Abla
13.45 Yedi Numara
14.55 Yeditepe İstanbul
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.00 Kuşlarla Yolculuk
20.25 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
23.30 Mesnevi’den Hikayeler
TV8 Yayın Akışı
07.00 Doğduğun Ev Kaderindir
10.00 Sinema:
12.15 Sinema:
14.15 O Ses Türkiye
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.30 Oynat Bakalım
Show TV Yayın Akışı
06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14.00 Sinema: Tarkan
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
ATV Yayın Akışı
07.30 Haftasonu Haber
10.00 Sinema: Windstorm 3
12.15 Sinema: Jumanji: Vahşi Orman
14.30 Yerli Dizi: Kuruluş Osman
19.00 Ana Haber
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.40 Sinema: Müfettişş Gadget
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur