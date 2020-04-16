16 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 16 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
16 Nisan 2020, Perşembe 08:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.15: Hayat Tamircisi
Ekranda fark yaratan Kanal D’nin yeni programı ‘Hayat Tamircisi’, ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Hasan Kızıl nam-ı diğer Hayat Tamircisi, bu bölümde, arka ayaklarını kullanamayan 25 günlük kuzunun hikayesini izleyici ile paylaşacak. Hasan Kızıl ile veteriner hekim Esra Şenol, kuzunun ayağa kalkması için ellerinden geleni yapacak.
CNN TÜRK 21.00: Hande Fırat ile Gece Görüşü
‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’ne; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Prof. Dr. Mustafa Çetiner konuk olacak. Programda, ‘Salgına ilişkin rakamlar ne anlatıyor?’, ‘Aşı ve ilaç çalışmaları hangi aşamada?’, ‘Hayat ne zaman normale dönecek?’ gibi sorulara yanıt aranacak.
TRT1 13.15: Dert Ortağı
Dert Ortağı, corona virüs ile mücadele sürecinde omuzlarında büyük yük taşıyan başta annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımız için hazırlandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda duayen Psikiyatrist Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kadınların sorularına yanıt veriyor, sorunlarına çözüm arıyor.
KANAL D 21.30: Öldürme Arzusu
Ünlü oyuncu Bruce Willis’in başrolde olduğu ‘Öldürme Arzusu’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak.
Özeti şöyle: Başarılı travma cerrahı Paul Kersey, eşi ve kızıyla mutlu bir hayat sürer. Fakat evlerine düzenlenen bir saldırı ile her şey altüst olur. Eşi ölür, kızı komaya girer. İntikam yemini eden Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür.
ATV 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Oflu Hoca Trakya'da
21:50 Karayip Korsanları 4
KANAL D 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hayat Tamircisi
21:30 Öldürme Arzusu
23:30 Hayat Tamircisi
STAR TV 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
23:30 Güzel Köylü
FOX TV 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
23:30 TolgShow
TRT 1 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
07:45 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "Zulüm"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
23:15 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"
TV8 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Panaroma
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
Show TV 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:00 Güldür Güldür Show
23:45 Tokatçı
Kanal 7 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Gizli Tünel
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla