16 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 16 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.15: Hayat Tamircisi

Ekranda fark yaratan Kanal D’nin yeni programı ‘Hayat Tamircisi’, ikinci bölümüyle ekrana gelecek. Hasan Kızıl nam-ı diğer Hayat Tamircisi, bu bölümde, arka ayaklarını kullanamayan 25 günlük kuzunun hikayesini izleyici ile paylaşacak. Hasan Kızıl ile veteriner hekim Esra Şenol, kuzunun ayağa kalkması için ellerinden geleni yapacak.

CNN TÜRK 21.00: Hande Fırat ile Gece Görüşü

‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’ne; Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Prof. Dr. Mustafa Çetiner konuk olacak. Programda, ‘Salgına ilişkin rakamlar ne anlatıyor?’, ‘Aşı ve ilaç çalışmaları hangi aşamada?’, ‘Hayat ne zaman normale dönecek?’ gibi sorulara yanıt aranacak.

TRT1 13.15: Dert Ortağı

Dert Ortağı, corona virüs ile mücadele sürecinde omuzlarında büyük yük taşıyan başta annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımız için hazırlandı. Hafta içi her gün yayınlanan programda duayen Psikiyatrist Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kadınların sorularına yanıt veriyor, sorunlarına çözüm arıyor.

KANAL D 21.30: Öldürme Arzusu

Ünlü oyuncu Bruce Willis’in başrolde olduğu ‘Öldürme Arzusu’ adlı film Kanal D’de yayınlanacak.

Özeti şöyle: Başarılı travma cerrahı Paul Kersey, eşi ve kızıyla mutlu bir hayat sürer. Fakat evlerine düzenlenen bir saldırı ile her şey altüst olur. Eşi ölür, kızı komaya girer. İntikam yemini eden Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür.

ATV 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Oflu Hoca Trakya'da

21:50 Karayip Korsanları 4





KANAL D 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hayat Tamircisi

21:30 Öldürme Arzusu

23:30 Hayat Tamircisi





STAR TV 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler

23:30 Güzel Köylü





FOX TV 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mucize Doktor

23:30 TolgShow





TRT 1 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 İncir Ağacı

06:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

07:45 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "Zulüm"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

23:15 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"





TV8 16 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Panaroma

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor





Show TV 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı

21:00 Güldür Güldür Show

23:45 Tokatçı





Kanal 7 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Gizli Tünel

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 16 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







