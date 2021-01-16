16 Ocak corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52’ye yükseldi.