Türkiye 16 Ocak corona virüs tablosu

16 Ocak corona virüs tablosu

Türkiye

16 Ocak corona virüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 16 Ocak "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu" paylaşıldı.

16 Ocak 2021, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu, 8 bin 5 kişinin Kovid-19  tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52’ye yükseldi.

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