Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 16 nerenin plaka kodu? 16 plaka hangi şehir? 16 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

16 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

16 plaka Bursa şehrinin plaka numarasıdır. Amaca göre farklı zamanlarda ve değişik yerlerde Bursa şehri adına 16 plaka numarasını kullanmak mümkün. B harfi ile beraber alfabetik olarak 16. sırada olduğu için bu plaka kodu kullanılır. Türkiye'nin en önemli ve en yoğun nüfuslu arından birine sahip olan Bursa, özellikle ticari açıdan çok önemli bir şehirdir.

Bu yoğun nüfus aynı zamanda sürekli olarak gidiş-geliş ile beraber, bir geçiş noktası olarak da şehrin ön plana çıkmasına imkan veriyor. Bu sebepten dolayı plaka numaraları içerisinde en çok aranan şehirlerden biri olarak Bursa öne çıkmaktadır. Farklı sebeplerden dolayı kullanılmak istendiği vakit, Bursa şehri adına 16 numaralı plaka kodu pek çok yerde değerlendirilebilir.



