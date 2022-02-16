16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Star TV yayın akışı
16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışı belli oldu. Televizyon kanallarında bugün hem gündüz hem de akşam kuşağında dizilerin yoğunlukta olduğu görülüyor. Diğer yandan Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Star TV yayın akışında yerli ve yabancı sinema seçenekleri de yer alıyor…
16 Şubat 2022, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Star TV’nin yayın akışında bugün her yaştan her zevke hitap edebilecek programlar bulunuyor. Kanal D ekranlarında sevilen dizi Sadakatsiz’in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşurken, aynı zamanda ATV’de Kuruluş Osman ve Show TV’de Oğlum dizisi ekranlarda olacak. Fox TV’de Postacı, Star TV’de ise Yol Arkadaşım 2 isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluşacak. İşte, 16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışının detayları…
16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Sadakatsiz
- 23:30 Yargı
- 02:30 Gelinim Mutfakta
- 04:45 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Oğlum
- 22:15 Oğlum
- 00:30 Baba
- 02:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Yalnız Kurt
- 03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 05:35 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2
- 22:30 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 04:30 Söz
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05:00 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema Hıçkırık
- 22:30 112 Acil Çağrı
- 23:50 Seneye Bu Zamanlar
- 01:55 Yabancı Sinema Hıçkırık
- 03:45 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Postacı
- 21:45 Mahkum
- 01:00 Yerli Sinema Postacı
- 02:45 En Hamarat Benim
- 05:45 Kadın
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