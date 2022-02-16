Kanal D, Fox TV, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Star TV’nin yayın akışında bugün her yaştan her zevke hitap edebilecek programlar bulunuyor. Kanal D ekranlarında sevilen dizi Sadakatsiz’in yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşurken, aynı zamanda ATV’de Kuruluş Osman ve Show TV’de Oğlum dizisi ekranlarda olacak. Fox TV’de Postacı, Star TV’de ise Yol Arkadaşım 2 isimli yerli sinema filmi seyirciyle buluşacak. İşte, 16 Şubat 2022 Çarşamba TV yayın akışının detayları…

16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

02:30 Gelinim Mutfakta

04:45 Asi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

22:15 Oğlum

00:30 Baba

02:45 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2

22:30 Yerli Sinema Yol Arkadaşım 2

00:45 Aramızda Kalsın

02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:00 Tek Yürek

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Hıçkırık

22:30 112 Acil Çağrı

23:50 Seneye Bu Zamanlar

01:55 Yabancı Sinema Hıçkırık

03:45 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

FOX TV YAYIN AKIŞI