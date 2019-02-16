Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok işlem gören altın çeşitleri hafta sonu yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Hafta sonu çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Altın Cuma günü kapanış fiyatlarından işlem görüyor. Altının gram fiyatı bugün 224 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi diğer yatırım altınları da değer kazandı. Çeyrek altın fiyatları bugün 365 liradan satılırken, 357 liradan geri alınıyor. Yarım altın satış fiyatı 730 liradan değer görürken, 712 liradan bozduruluyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1499 liradan işlem görürken, 1477 liradan geri alınıyor.