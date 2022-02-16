Magazin 16 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

16 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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16 Şubat Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Nursel Ergin'in sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 16 Şubat Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 16 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 Şubat 2022, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 16 Şubat Çarşamba günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 16 Şubat Çarşamba günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Nursel Ergin bugün kaç puan verdi? 16 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu...

16 ŞUBAT ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Haftanın üçüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan gelin Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

Miyase: 13

Yeşim: 20

Hasret: 15

Deniz: 15

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