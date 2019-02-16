16 Şubat Hava Durumu… İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarılar gelmeye devam ediyor. Hafta sonu hava durumunu merak eden vatandaşlar internette sıklıkla “İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?” İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bursa, Yalova, Antalya'nın batısı, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Zonguldak, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

MARMARA’DA KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara, çok bulutlu, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmurlu, Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul, 8°C parçalı ve çok bulutlu, Bursa, 8°C çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR

Ege parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İzmir, 13°C parçalı ve çok bulutlu, Denizli 11 °C parçalı ve çok bulutlu, Afyon Karahisar 4 °C parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Akdeniz, çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya , 18°C çok bulutlu, doğusu ile Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı, Adana 16°C çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı olması bekleniyor.

İç Anadolu, parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Ankara 8 °C, Parçalı ve çok bulutlu.

KAR UYARISI

Batı Karadeniz, Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus hadisesi bekleniyor.