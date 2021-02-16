Türkiye 16 Şubat koronavirüs tablosu

16 Şubat koronavirüs tablosu

Türkiye

16 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte salgında son durum...

16 Şubat 2021, Salı 20:05 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 602 bin 34, vefat sayısı 27 bin 652, ağır hasta sayısı 1201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

AA

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