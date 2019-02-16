16 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor Türkiye takımı ada konseyinde belirledikleri isimlerle SMS oylamasında çıkmış, oylama sonucunda Survivor Kader Karakaya elenmişti.

Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor’ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Survivor Hikmet’in Kader hakkında söyledikleri adada gerginliğe neden olacak. Tanıtımda Survivor Hikmet Kader’in gidişiyle ilgili olarak “Herkes kaderini kendi belirler. Kader sen de kaderini kendi belirledin!” sözleri ile dikkat çekiyor. Hikmet ile Yusuf arasında başlayan tartışma adada gergin anlar yaşanmasına neden oluyor.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Zorlu bir dokunulmazlık oyunu ile ekran karşısına gelecek olan Survivor’da Hikmet’in Yunanistan takımına giderek sevinmesine Acun Ilıcalı tepki gösteriyor. Survivor Türkiye Yunanistan, yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de…