16 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Survivor Türkiye - Yunanistan 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor takipçileri bu akşam adada neler olacağını merak ediyor. İşte bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor’ın 9. Bölüm fragmanı…

16 Şubat 2019, Cumartesi 13:35
A A
16 Şubat Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor Türkiye takımı ada konseyinde belirledikleri isimlerle SMS oylamasında çıkmış, oylama sonucunda Survivor Kader Karakaya elenmişti.

Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor’ın 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Survivor Hikmet’in Kader hakkında söyledikleri adada gerginliğe neden olacak. Tanıtımda Survivor Hikmet Kader’in gidişiyle ilgili olarak “Herkes kaderini kendi belirler. Kader sen de kaderini kendi belirledin!” sözleri ile dikkat çekiyor. Hikmet ile Yusuf arasında başlayan tartışma adada gergin anlar yaşanmasına neden oluyor.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Zorlu bir dokunulmazlık oyunu ile ekran karşısına gelecek olan Survivor’da Hikmet’in Yunanistan takımına giderek sevinmesine Acun Ilıcalı tepki gösteriyor. Survivor Türkiye Yunanistan, yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de…

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.