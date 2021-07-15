16 Temmuz BİM kataloğunda bu hafta Dijitsu vantilatör 149,00 TL’den 8 bölmeli çok amaçlı dolap ise 249,00 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesinde Tek kişilik nevresim seti 89,90 TL, Tefal 24 cm tava 89,00 TL, Parmak arası terlik ise 22,90 TL. İşte, 16 Temmuz BİM Aktüel Ürünler Kataloğu…

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Dijitsu vantilatör: 149,00 TL

Fakir marka buharlı temizleme makinesi: 229,00 TL

8 bölmeli çok amaçlı dolap: 249,00 TL

Contigo 470 ml termos: 179,00 TL

Arnica blender seti: 229,00 TL

Çok amaçlı çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü: 54,90 TL

Taşınabilir şarj aleti: 49,90 TL

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Tek kişilik nevresim seti: 89,90 TL

Marin desenli kanvas çamaşır sepeti 29,90 TL

Kadife plaj havlusu: 22,90 TL

7 parça çerezlik seti: 27,90 TL

5 Parça banyo seti: 99,90 TL

Plaj çantası: 7,50 TL

Parmak arası terlik: 22,90 TL

Yolluk: 39,90 TL

Bardaklı başucu sürahisi: 14,90 TL

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA

Paşabahçe 6 kişilik dantel çay takımı: 24,90 TL

Oval tekli tabak: 8,80 TL

Kapaklı 1000 cc cam kavanoz: 3,90 TL

10’lu kavanoz kapağı: 5,90 TL

Tefal 32 cm tava: 129,00 TL

Tefal 24 cm tava: 89,00 TL

Oyuncak ev aletleri: 39,90 TL

El arabalı plaj seti: 19,90 TL

Tek fiyat plastik ürünler: 4,90 TL

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4. SAYFA