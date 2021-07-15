Ekonomi 16 Temmuz BİM kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi

16 Temmuz BİM kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi

Ekonomi

16 Temmuz BİM kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi

16 Temmuz BİM kataloğunda plaj ürünlerinden bayram çikolatasına, mutfak malzemelerinden ev tekstiline kadar pek çok ürün yer alıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi…

15 Temmuz 2021, Perşembe 11:15 Son Güncelleme:
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16 Temmuz BİM kataloğunda bu hafta Dijitsu vantilatör 149,00 TL’den 8 bölmeli çok amaçlı dolap ise 249,00 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesinde Tek kişilik nevresim seti 89,90 TL, Tefal 24 cm tava 89,00 TL, Parmak arası terlik ise 22,90 TL. İşte, 16 Temmuz BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

  • Dijitsu vantilatör: 149,00 TL
  • Fakir marka buharlı temizleme makinesi: 229,00 TL
  • 8 bölmeli çok amaçlı dolap: 249,00 TL
  • Contigo 470 ml termos: 179,00 TL
  • Arnica blender seti: 229,00 TL
  • Çok amaçlı çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü: 54,90 TL
  • Taşınabilir şarj aleti: 49,90 TL

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

  • Tek kişilik nevresim seti: 89,90 TL
  • Marin desenli kanvas çamaşır sepeti 29,90 TL
  • Kadife plaj havlusu: 22,90 TL
  • 7 parça çerezlik seti: 27,90 TL
  • 5 Parça banyo seti: 99,90 TL
  • Plaj çantası: 7,50 TL
  • Parmak arası terlik: 22,90 TL
  • Yolluk: 39,90 TL
  • Bardaklı başucu sürahisi: 14,90 TL

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA

  • Paşabahçe 6 kişilik dantel çay takımı: 24,90 TL
  • Oval tekli tabak: 8,80 TL
  • Kapaklı 1000 cc cam kavanoz: 3,90 TL
  • 10’lu kavanoz kapağı: 5,90 TL
  • Tefal 32 cm tava: 129,00 TL
  • Tefal 24 cm tava: 89,00 TL
  • Oyuncak ev aletleri: 39,90 TL
  • El arabalı plaj seti: 19,90 TL
  • Tek fiyat plastik ürünler: 4,90 TL

16 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4. SAYFA

  • Bütün fındıklı sütlü çikolata: 18,90 TL
  • Sütlü-Bitter madlen çikolata: 11,90 TL
  • Krema dolgulu çikolata: 17,90 TL
  • Cevizli kuru baklava: 21,90 TL
  • Karışık dolgulu sütlü ve bitter çikolata: 19,90 TL
  • Çikolata kaplı meyve aromalı dolgulu şeker: 14,90 TL
  • Parfümlü kolonya: 9,90 TL
  • Limon kolonyası: 9,90 TL
  • Demirhindi kızılcık şerbeti: 7,90 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

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