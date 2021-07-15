16 Temmuz Cuma mesajları: Kısa, anlamlı, resimli cuma mesajları

16 Temmuz Cuma günü öncesi, cuma mesajlarına oldukça rağbet var. Bu mübarek günü özel kılmak, manevi atmosferini sevdikleri ile paylaşmak isteyen müminler, SMS olarak ya da sosyal medyadan paylaşıma uygun kriterlerde cuma mesajlarını araştırıyor. Biz de sizler adına bu cuma mesajlarından bir derleme yaptık. İşte, en güncel 2021 cuma mesajı seçenekleri...

16 TEMMUZ CUMA MESAJLARI

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın...

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim…

KISA VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(CUMA SURESİ 9-10)

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.