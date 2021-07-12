16 Temmuz idari tatil olacak mı? 16 Temmuz idari izin olarak açıklandı mı? İşte Kabine toplantısından çıkan karar
16 Temmuz günü milyonların gözünün üzerine çevrildiği bir tarih oldu. Kurban Bayramı tatilinin 11 güne uzayabilmesi için son iş günü olan Cuma gününün idari izin olup olmayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Peki, 16 Temmuz idari izin olarak açıklandı mı? İşte ayrıntılar…
12 Temmuz 2021, Pazartesi 19:42 Son Güncelleme:
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“16 Temmuz idari tatil olacak mı?” ve “16 Temmuz idari izin olarak açıklandı mı?” soruları sonunda cevabını buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 16 Temmuz Cuma günü hakkında beklenen haberleri duyurdu…
16 TEMMUZ İDARİ İZİN OLARAK AÇIKLANDI MI?
Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz Cuma gününün idari tatil olup olmayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz tatil olmayacak...
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