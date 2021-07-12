“16 Temmuz idari tatil olacak mı?” ve “16 Temmuz idari izin olarak açıklandı mı?” soruları sonunda cevabını buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 16 Temmuz Cuma günü hakkında beklenen haberleri duyurdu…

16 TEMMUZ İDARİ İZİN OLARAK AÇIKLANDI MI?

Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz Cuma gününün idari tatil olup olmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz tatil olmayacak...