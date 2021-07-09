Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 17 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. 15 Temmuz’da resmi tatil olduğu için arada sadece bir iş günü kalıyor. Bu nedenle de 16 Temmuz’un da tatil olarak Kurban Bayramı tatilinin 11 güne uzatılacağı sık sık gündeme geliyor. Peki, 16 Temmuz resmi tatil mi? 16 Temmuz Cuma günü tatil olacak mı? İşte ayrıntılar…

16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Öncelikle bilinmesi gerekir ki 16 Temmuz tarihi özel bir günü ifade etmiyor ve resmi tatil değil.

Ancak 15 Temmuz resmi tatil, çalışanlar 16 Temmuz Cuma günü normal işlerine devam edecek, 17 Temmuz Cumartesi günü itibariyle de kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili başlamış olacak.

16 Temmuz resmi tatil değil ancak, eğer Kurban Bayramı tatili ile birleştirilirse idari izin olması bekleniyor.

16 TEMMUZ CUMA GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

16 Temmuz Cuma gününün tatil olmasıyla talepler devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı tatili için çalışmaların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı Millete Sesleniş konuşmasında duyuracağını ifade etti.

Böylelikle 16 Temmuz’un tatil olup olmayacağı da Millete Sesleniş konuşmasının ardından belli olacak.