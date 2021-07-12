16 Temmuz tatil oldu mu olacak mı soruları son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. 15 Temmuz’un resmi tatil olması nedeniyle, 16 Temmuz Cuma gününün de tatil yapılarak Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu durumda 16 Temmzu Cuma gününün resmi tatil mi yoksa idari tatil mi olacağına ilişkin araştırmalar da hız kesmiyor…

16 TEMMUZ TATİL OLDU MU?

16 Temmuz’un tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte Cuma günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı konusuna da değindi. Bayram tatili için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararı Millete Sesleniş konuşmasında vatandaşlara duyuracağını ifade etti.

16 TEMMUZ CUMA RESMİ TATİL Mİ İDARİ TATİL Mİ?

16 Temmuz Cuma gününün tatil olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakla birlikte tatil olacağı yönünde öngörüler mevcut. Ancak 16 Temmuz tarihinin resmi tatil olma gibi bir durum olduğu düşünülmüyor.

Bu yıl 15 Temmuz’un Perşembe gününe denk gelmesi ve cumartesi günü Kurban Bayramı tatilinin başlaması nedeniyle 16 Temmuz Cuma gününün de idari tatil ilan edilmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili en net yanıtın ise, bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasında verileceği tahmin ediliyor.