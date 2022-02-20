Türkiye 16 yaşında koronavirüse yenildi! Aile ikinci kez yıkıldı

16 yaşında koronavirüse yenildi! Aile ikinci kez yıkıldı

Türkiye

16 yaşında koronavirüse yenildi! Aile ikinci kez yıkıldı

Ordu'da koronavirüs sebebi ile hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Gürkan Temiz isimli genç, hayatını kaybetti. Temiz’in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 Şubat 2022, Pazar 16:29 Son Güncelleme:
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Bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Gürkan Temiz, İstanbul ve Ankara’da tedavi gördü. 

Son olarak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Temiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Gürkan Temiz için, Ulubey'in Şahinkaya Mahallesi’nde, korona virüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Temiz, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, ailenin 3 çocuğundan biri olan Gürkan Temiz’in, yaklaşık 2 yıl önce Gökhan isimli kardeşinin vefat ettiği, ailenin tek çocuğunun kaldığı öğrenildi.

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