16 yaşında tecavüz edip, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak şantaj yaptığını öne sürdüğü Hasan Gurup’un serbest kalmasına tepki gösteren N. P., “Özel numaradan arayıp korkutuyorlar. Öldükten sonra mı adalet sağlanacak?” diyor.

ELİF ALTIN İstanbul - Mersin’de 2019 yılının Mart ayında iddiaya göre, 16 yaşındaki N. P.’ye alkol içirip, iğneyle bilmediği bir madde enjekte eden 23 yaşındaki Hasan Gurup, kız arkadaşı N. P. bilincini kaybedince tecavüz edip özel görüntülerini çekti. Daha sonra bu videoyu şantaj amacıyla kullanarak N. P.’yi cinsel ilişkiye zorladı. N. P.’yi görüntüleri ailesine göndermekle tehdit eden Hasan Gurup, N. P. kendisinden şikayetçi olunca görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

"9 AY BOYUNCA SUSMASI HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlandığını öğrenen N. P., Hasan Gurup’tan görüntüleri kaldırmasını istedi ancak iddiaya göre Gurup, N.P.’yi Özgecan Arslan gibi öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine N. P., koruma kararı aldırdı ancak Gurup, koruma kararını sürekli ihlal etti. Soruşturma sonunda savcılık “cinsel istismar”, “şantaj” ve “tehdit” suçlarından takipsizlik kararı verdi. Kararda, ‘9 ay boyunca susması hayatın olağan akışına aykırı’ denildi. Bu karara itiraz edildi ancak savcılık Hasan Gurup ve diğer şüpheli Meryem Kötekli hakkında tutuksuz yargılanmak üzere “müstehcenlik” suçundan dava açıldı.

‘İĞNE ENJEKTE ETTİ’

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki N. P., başından geçenleri şöyle anlattı:

“Beraber evine gittik. Birlikte alkol aldık. Bir bardak içtikten sonra başım dönmeye başladı. İğneyle bir şey enjekte etti. Daha sonra dosyada mevcut olan videoyu çekmiş. Sonra benimle yeniden cinsel ilişkiye girdi ve yine video çekmiş. Tartışınca görüntüleri twitter'da paylaşmış.”

Tanık Fırat Şan ise ifadesinde, Hasan’ın kendisine N. P.’nin müstehcen videosunu izlettiğini söyledi. Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı ise her iki sanığın da “müstehcenlik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"SENİ ÖZGECAN ARSLAN GİBİ ÖLDÜRÜRÜM"

Şu anda 18 yaşında olan N. P., Milliyet’e konuştu. “Çocuğun cinsel istismarı”, “şantaj” ve “tehdit” suçlarından şikayette bulunduklarını ifade eden N. P. “Ama 4 ay boyunca savcı dosyaya bakmadı. Eylül 2020’de olay basına yansıyınca hemen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Akrabaları, arkadaşları ve yakın çevresi benimle ilgili savcılığa asılsız şikayetlerde bulundular. Hasan Gurup şikayeti geri çekmem için beni tehdit etti. ‘Seni Özgecan Arslan gibi öldürürüm. Beni tutuklayacak adam anasından doğmadı’ dedi.

Mesaj kayıtlarını dosyaya sunduk. Biz “çocuğun cinsel istismarı” ve “şantaj” suçundan dava açılmasını talep ettik ancak savcı takipsizlik kararı vererek ‘9 ay boyunca susması hayatın olağan akışına aykırı’ dedi. Arkadaşlarına ‘N. P.’yi takıntılı sevgili gibi gösterin. Mahkemede bu şekilde ifade verin’ demiş. Hepsi bu şekilde ifade verdi. Psikolojim mahvoldu. Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak. Geceleri özel numaralardan arayıp beni korkutmaya çalışıyorlar” dedi.







