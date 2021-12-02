Türkiye 16 yaşındaki Ahmet'ten kahreden haber! Salıncaktan düşerek hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'ten kahreden haber! Salıncaktan düşerek hayatını kaybetti

Türkiye

16 yaşındaki Ahmet'ten kahreden haber! Salıncaktan düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, 16 yaşındaki liseli Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek yaşamını yitirdi.

02 Aralık 2021, Perşembe 23:30 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.00 sıralarında Finike ilçesi sahilinde bulunan bir kafenin bahçesinde meydana geldi. Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrasında okulun hemen karşısında bulunan sahil şeridine 5 arkadaşıyla birlikte geldi.

Burada kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncakta sallanan Özmercan, bir anda kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya)(DHA)

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