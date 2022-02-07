16 yaşındaki Beknaz Almazbekov Galatasaray idmanında
Galatasaray U17 takımının yıldızı Beknaz Almazbekov, A takımla antrenmana çıktı. Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da 16 yaşındaki Beknaz, maç kadrosunda yer alabilir.
07 Şubat 2022, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray'ın Kırgız asıllı genç yıldız adayı Beknaz Almazbekov, genç takımdaki performansıyla göz dolduruyor. Golcü oyuncunun formu teknik heyetin de dikkatini çekti ve Beknaz, A takım antrenmanına alındı.
Beknaz son olarak U17 derbisinde Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakmıştı.
BUNLARI DA OKUYUN