16 yaşındaki Emre Tezgel devleri peşine taktı

Stoke City'nin 16 yaşındaki oyuncusu Emre Tezgel büyük bir transfere imza atmaya çok yakın. Stoke City'de U18 takımında oynayan Emre, bu sezon başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Emre, U18 Ligi'nde dört maçta yedi gol atarken Liverpool karşısında da hat-trick yaptı.

Chelsea'nin transferi bitirmeye en yakın aday olduğu belirtilirken, Stoke City yöneticilerinden biri, oyuncularını "Harry Kane benzeri bir oyuncu. En iyi özelliği ise bitiriciliği" dedi.