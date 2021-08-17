Türkiye 16 yaşındaki İkra Nur eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle öldürüldü!

16 yaşındaki İkra Nur eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle öldürüldü!

Türkiye

16 yaşındaki İkra Nur eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle öldürüldü!

Kayseri'de İkra Nur Türksoy (16) eğlenmek için gittikleri arkadaşlarının evinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

17 Ağustos 2021, Salı 12:51 Son Güncelleme:
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Olay, gece İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Burada Türksoy ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşürken B.A., evde bulunan pompalı tüfekle Türksoy’u başından vurdu.

Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

B.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İkra Nur Türksoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)

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