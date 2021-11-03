Türkiye 16 yaşındaki İkra'yı av tüfeği ile öldürmüştü! Kendini böyle savundu

16 yaşındaki İkra'yı av tüfeği ile öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Türkiye

16 yaşındaki İkra'yı av tüfeği ile öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Kayseri'de elenmek için gittikleri evde 16 yaşındaki İkra Nur Türksoy'un av tüfeği ile ölümüne sebep olan Berat A. (17) ve Osman Ç. (16) hakkında müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Berat A.'nın ifadesinde 'Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık' dediği öğrenildi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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Olay, 17 Ağustos gecesi İncesu ilçesi Bahçesaray Mahallesi'nde meydana geldi. Berat A. ile İkra Nur Türksoy, eğlenmek için arkadaşlarının evine gitti. Berat A., burada boş olduğunu öne sürdüğü av tüfeğini eline alıp tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçma Türksoy'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Berat A. ve arkadaşı Osman Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

'İKRA NUR'U HİÇ TANIMAZDIM'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede sanıkların 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede ifadesine yer verilen Berat A. "Osman, benim arkadaşımdı. İkra Nur'u hiç tanımazdım. Bu olay nedeniyle tanıdım. Ben, Osman, İkra Nur ve onun bir arkadaşı oturma odasında oturuyorduk. Osman odadan ayrıldı, bir süre sonra da tüfek ile geldi. Tüfeğin boş olduğunu söyledi. Benim de elim bir anda tetiğe gitti. Tüfek bir anda ateş alıp İkra'nın başına isabet etti. Panik olup evden ayrıldık" dedi.

OSMAN TAHLİYE OLDU

21 Ekim'de tahliye edilen Osman Ç.'nin ise savcılığa verdiği ilk ifadesinde, İkra Nur'u ilk kez gördüğünü, bir kız arkadaşını tanıştırdığını, olay sırada duşta olduğunu, bu sırada silah sesi duyduğunu, çıkınca Berat'ın kaçtığını görünce kendisini de evden ayrıldığını söylediği iddianamede yer aldı. Sanıklar, ileriki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.


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