16 yaşındaki kızın intiharının detayları ortaya çıktı
İstanbul'da 16 yaşındaki bir kızın intihar edeceği binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı
Annesi 3 ay önce vefat eden ve babasının da cezaevinde olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Sultan G. psikolojik sorunları nedeniyle kendisini astı.
ELİNDE İPLE GİDERKEN GÖRÜLDÜ
Sultan G.’nin 3 katlı boş bir binanın çatı katına kendini asmak için elindeki urganla girişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sultan G.’nin kendini asmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği belirledi.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sultan G.’nin cenazesi tabuta konularak morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
İHA