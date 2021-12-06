Türkiye 16 yaşındaki Melik Taha'nın ölüm nedeni kahretti!

16 yaşındaki Melik Taha'nın ölüm nedeni kahretti!

Türkiye

16 yaşındaki Melik Taha'nın ölüm nedeni kahretti!

Kayseri’nin Develi ilçesinde Melik Taha Tokgöz’ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi. 16 yaşındaki Melik Taha'nın ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

06 Aralık 2021, Pazartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Develi ilçesinde 10’uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz (16), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün Develi ilçesi Camicedit Mahallesi'nde meydana geldi. Develi Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Melik Taha Tokgöz’ü odasında hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağılık ve polis ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tokgöz’ü Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tokgöz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tokgöz’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Tokgöz’ün, ön otopsi raporunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Tokgöz’ün cenazesi Şıhlı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melik Taha Tokgöz’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tokgöz’ün cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.


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