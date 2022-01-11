16 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası vardı... Sevgilisinin evinde yakalandı!
Denizli'de uyuşturucu sattığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 42 yaşındaki Nuray Efesoy, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı.
11 Ocak 2022, Salı 16:48 Son Güncelleme:
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Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 5 suç kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari Nuray Efesoy'un, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, sevgilisinin evinde saklandığını tespit etti.
Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, Efesoy'u yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuray Efesoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)
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