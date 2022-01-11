Türkiye 16 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası vardı... Sevgilisinin evinde yakalandı!

16 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası vardı... Sevgilisinin evinde yakalandı!

Türkiye

16 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası vardı... Sevgilisinin evinde yakalandı!

Denizli'de uyuşturucu sattığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan 42 yaşındaki Nuray Efesoy, sevgilisinin evinde saklanırken yakalandı.

11 Ocak 2022, Salı 16:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Denizli Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 5 suç kaydı ve kesinleşmiş 16 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari Nuray Efesoy'un, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde, sevgilisinin evinde saklandığını tespit etti. 


Honaz Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, Efesoy'u yakaladı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuray Efesoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mina Urganların sırrı neydi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Akılda kalan
Rauf Tamer
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Kurum: Türkiye, yeşil kalkınma devriminde başarı hikayesi yazacaktır