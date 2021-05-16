160 liradan başlıyor! Uygun fiyatlı 15 tatil rotası

Türkiye zengin tatil seçenekleriyle hem deniz hem de doğa severlere oldukça fazla seçenek sunuyor. Sadece birkaç günlük gezi rotaları planlayarak olabildiğince uygun fiyatlara tatil yapmak mümkün. İşte birkaç örnek...

AKDENİZ’DEN EGE’YE

Hem uygun fiyatlı hem de izole bir tatil için Bolu en uygun rotalardan biri. Şehir, Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı gibi gezip görülecek doğal güzelleriyle birçok doğa severin ilgi odağında. Abant otellerinde 2 kişilik 1 gece konaklama fiyatı ortalama 500 liradan başlıyor.

Uygun fiyatlı tatillerin vazgeçilmezlerinden biri de Sapanca. Hem göl ve çevresindeki doğal güzellikleri hem de tarihi cami ve konaklarıyla keyifli birkaç gün geçirebileceğiniz Sapanca’da konaklama fiyatları 400 liradan başlıyor.

İstanbul içinde yakın rotalardan biri olan Şile Ağva, gezmeyi sevenlerin vazgeçilmezlerinden. Hem kışın hem de yazın keyifli vakit geçirilebilen bölgede, konaklama fiyatları 350 liradan başlıyor.

Çanakkale Assos, hem doğa hem de deniz tatili sevenlerin en çok tercih ettiği rotalardan biri. Üstelik burası yazın deniz, kışın ise dinlenmek için seçilebilir. Burada geceliği 500 liradan başlayan fiyatlarla konaklamak mümkün. Behramkale köyündeki pansiyonlarda ise daha uygun fiyatlı seçenekler bulunabiliyor.

Balıkesir de yine gezilebilecek oldukça fazla alternatif sunuyor. Edremit Körfezi, Kazdağları’na yakınlığı, Ayvalık, Burhaniye gibi gezilip görülecek birçok güzelliği barındıran bu şehirde ailecek keyif alabileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Konaklama fiyatları Ayvalık’ta 200 liradan, Burhaniye’de 250 liradan başlıyor.

160 LİRADAN BAŞLIYOR

Karabük Safranbolu özellikle kısa tatiller için uygun rotalardan biri. Tarihi evleriyle herkesin ilgisini çeken ilçede konaklama fiyatları 160 liradan başlıyor.

Bursa, Uludağ kayak merkezi nedeniyle daha çok kış tatili için tercih edilse de aslında Bursa, İznik gibi Osmanlı tarihinin izlerini barındıran bölgeleri ve Nilüfer ilçesinin Gölyazı gibi mahalleleriyle gezip görülecek çok fazla yeri olan şehirlerden biri. İznik’te otel fiyatları ortalama 200 liradan, Gölyazı’da 300 liradan başlıyor.

Hem deniz hem doğa tatili için uygun seçeneklerden biri Fethiye, Kelebekler Vadisi. Burada bir yandan deniz keyfi yaparken, bir yandan da yeni kelebek türlerini tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Burada çadırda konaklayabileceğiniz gibi 300 liradan başlayan fiyatlarla otel seçenekleri de sunuluyor.

Antalya Olimpos da deniz ve doğa severlerin ilk seçenekleri arasında. Likya yolunda ailece yürüyüşe çıkabilir veya bol bol yüzerek tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Kamp seçeneğinin de olduğu bölgede bungalov fiyatları 300 liradan başlıyor.

Aydın da Didim ilçesindeki Altınkum ve Akbük gibi sahil bölgeleriyle uygun fiyatlı tatil arayışında olan aileler için öne çıkan rotalardan biri. Konaklama fiyatları ortalama 300 liradan başlıyor.

MAVi BAYRAKLI PLAJLAR

İzmir Dikili, henüz çok keşfedilmemiş tatil yerlerinden biri. Mavi bayraklı plajlarıyla dikkat çeken Dikili’de ortalama 200 liraya konaklama seçeneği sunuluyor. Ayrıca bölgede bulunan koyların bazılarında kamp alanları da mevcut.

Edirne’de Erikli ve Enez plajları İstanbul’a yakın ve uygun konaklama seçenekleri sunan tatil yerleri arasında. Üstelik burada otel seçeneği dışında ev kiralama imkanı da sunuluyor. Konaklama fiyatları 150 liradan başlıyor.

Tekirdağ, İstanbul’a yakın seçenekler arasında öne çıkan yerlerden biri. Burada Kumbağ, Şarköy ve Marmara Ereğlisi gibi tatil yerlerinde uygun fiyatlarla konaklamak mümkün. Konaklama fiyatları 150 liradan başlıyor.

Kocaeli Kerpe, birden fazla plajı, koyları ve kamp alanlarıyla uygun bir tatil seçeneği sunuyor. Otel fiyatları 200 liradan başlıyor.

Bartın İnkumu plajı da yeşille mavinin buluştuğu en güzel noktalar arasında. Otel fiyatları 200 liradan başlıyor.



