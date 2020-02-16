Koronavirüsün nasıl ortaya çıktığı ve insanlara nasıl bulaştığına dair çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çin hastalığın yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Bir bankada çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve olay yarattı. Bugüne dek 1666 kişinin ölümüne sebep olan ve geçen dakika vaka sayısının arttığı ölümcül salgınla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre koronavirüs, yasadışı hayvan satışı yapan pazardan değil, pazarın sadece 280 metre uzağında olan gizli bir laboratuvarda başlamış olabilir. İşte koronavirüse dair son dakika gelişmeleri...









Yeni uygulamaya göre Çin'de bankalar, paraların koronavirüs taşıyıp taşımadığını anlamak için ultraviyole ışık kullanıyor, sonra da paraları mühürleyip 14 güne kadar saklıyor. Bankalardan mümkünse müşterilere yeni banknotlar vermeleri isteniyor. Paraların mühürlenip saklanmadan önce mümkün olduğunca az insanla temas etmesine özen gösteriliyor. Bankada çalışan bir kadının, paraları ilaçlarken çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.









Bilim adamları ise hız kesmeden virüsün kaynağını bulmaya ve aşı geliştirmeye çalışıyor. Bir bilim dergisi, araştırmacıların gizli laboratuvarlardaki yarasalar tarafından saldırıya uğramasından sonra yarasaların ve koronavirüs benzeri patojenlerin bağlantısını vurguladı.









Çinli virüs uzmanları, gizli bir laboratuvarda yarasalar üzerinde deney yapan araştırmacıların, yarasa saldırısına uğramasıyla ölümcül koronavirüsün yayılmış olabileceğin ileri sürüyor.









Çin hükümeti, salgının Wuhan'daki yasadışı bir pazarda başladığını söylerken, Guangzhou'daki Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan bilim adamları, virüsün olası kaynağının Wuhan Hastalık Kontrol Merkezi olabileceğini iddia etti.

Laboratuvar, kötü şöhretli pazardan sadece 280 metre uzaklıkta bulunuyor ve enfekte olan ilk doktor grubunun çalıştığı hastanenin hemen bitişiğinde yer alıyor.

Milliyet