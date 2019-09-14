1685 konut satışa hazır! 11 proje için son 16 gün

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), alt ve orta gelir grubuna yönelik 25 şehirde, toplam 1685 konut, açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 86 bin 996 lira ile 259 bin 630 lira arasında değişiyor.

VADE 15-20 YIL

Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.

4 PROJE DAHA GELİYOR

Eylül ayı içinde açık satışa çıkacak yeni projeler de bulunuyor. Adana Seyhan’da toplam 19 daire 18 Eylül’de, Kars Merkez’de 40 daire 16 Eylül’de ve Muş Merkez’de 12 daire 18 Eylül’de başvuru almaya başlayacak.

Projelerin satış duyurularına, daire tiplerine, hangi bankaya ödeme yapılacağına dair bilgilere TOKİ’nin web sitesi veya ‘444 86 54’ numaralı ALO TOKİ hattından ulaşabilirsiniz. POSTA