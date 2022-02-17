169.4 milyon dolarlık ölüm

Kanada’da kripto para ticareti platformu Quadriga CX’in kurucusu Gerald Cotten, yeni evlendiği eşi Jennifer Robertson ile birlikte 2018’de Hindistan’a balayına gitmişti. Fakat balayındayken sindirim sistemini etkileyen Crohn hastalığı nedeniyle 30 yaşında öldü. Quadriga CX, Gerald Cotten’ın ölümünü 1 ay sakladı. Ardından da hem patronlarının öldüğünü hem de şirketin iflas ettiğini açıkladılar. Çünkü müşterilerin yatırımlarına ulaşmak için gereken şifreyi sadece Gerald Cotten biliyordu. Böylece müşterilerin firmaya yatırdığı 169.4 milyon dolar (2.3 milyar lira) bir anda buhar oldu.

ORTAĞI ŞÜPHELİ BİR İSİM

Gerald Cotten’ın ölümünden sadece 4 gün önce vasiyetini değiştirdiği, Lexus marka lüks otomobilini, Cessna tipi uçağını, toplam değeri 9 milyon doları bulan malikanelerini ve 15 metrelik yatını da kapsayan servetinin tamamını yeni eşi Jennifer Robertson’a bıraktığı ortaya çıktı. Ayrıca Hindistan’dan alınan resmi ölüm belgesinde Gerald Cotten’ın adı yanlış yazılmıştı. Üstelik Gerald Cotten’in kurucu ortağı Michael Patryn, kimlik hırsızlığından ABD’de hapis yatmış eski bir suçluydu. Bu durum Gerald Cotten’ın aslında ölmediği, kimlik değiştirip müşterilerin parasıyla kayıplara karıştığı iddialarına yol açtı.